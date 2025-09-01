Tirebolu'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın hayatını kaybetti. Olayla ilgili lokanta sahibi tutuklandı.
??????? Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Doğancı köyündeki lokantada dün akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44), tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan Resul Çapkın'ın (38) tedavisi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Tirebolu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.