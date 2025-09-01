Tirebolu'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın hayatını kaybetti. Olayla ilgili lokanta sahibi tutuklandı.

??????? Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doğancı köyündeki lokantada dün akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44), tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Resul Çapkın'ın (38) tedavisi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Tirebolu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.