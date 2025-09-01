Tirebolu'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir lokantada meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili lokanta sahibi gözaltında.

??????? Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doğancı köyündeki lokantada dün akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44), tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Resul Çapkın'ın (38) tedavisi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

