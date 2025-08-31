Tirebolu'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

??????? Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Doğancı köyündeki bir lokantanın sahibi E.T. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T'nin silahla ateş ettiği R.Ç. ve Ü.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tirebolu ve Espiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Vali Serdengeçti'den açıklama

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olaya ilişkin NSosyal'deki hesabından açıklama yaptı.

Serdengeçti, açıklamasında, "Bugün akşam saatlerinde Tirebolu'da bir restoranda Samsunspor taraftarı R.Ç. ve Ü.Ç'ye silahlı saldırıda bulunulmuştur. Yaralılarımızın tedavileri sürmekte olup, Ü.Ç'nin durumu ciddiyetini korumaktadır. Şiddetle kınadığımız bu menfur saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma derhal başlatılmış, olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınmıştır.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.