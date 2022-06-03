Tire Rasih Kirazoğlu İlkokulunda çevre dostu proje başlatıldı - Haberler

Tire Rasih Kirazoğlu İlkokulunda çevre dostu proje başlatıldı Milli Eğitim Bakanlığının Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında Tire Rasih Kirazoğlu İlkokulunda çalışma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığının Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında Tire Rasih Kirazoğlu İlkokulunda çalışma başlatıldı. Proje kapsamında okul öğrencileri bahçedeki ağaçların bakımını yapmak, atık toplamak, çevre koruma konulu kitap hazırlamak için harekete geçti. Rasih Kirazoğlu İlkokulu Müdürü Zeliha Üçer, İzmir'de belirlenen 30 pilot okul arasında yer aldıklarını, bu nedenle enerji kaynaklarının verimli kullanımı, çevre duyarlılığı gibi konularda etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Etkinlikler arasında geri dönüşüm sergisi, resim yarışması ve doğa yürüyüşünün de bulunduğunu aktaran Üçer, okula güneş enerjisi sistemi kuracaklarını ve yağmur suyu depolama alanı oluşturacaklarını kaydetti. AA / Dilek Ayvalı - Güncel milli eğitim bakanlığı İzmir Güncel Haberler

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