Tire Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

İzmir'de Tire Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Hangar Çok Amaçlı Salonda düzenlenen sergide, ileri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetler kursiyerlerin yer aldığı defileyle katılımcıların beğenisine sundu.

Sergi 9 Haziran Perşembe gününe kadar açık olacak.

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Güven, burada yaptığı konuşmada, bu yıl çeşitli alanlarda birçok kurs açtıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu kurslarımız, halkımızın istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak ve alan taraması yapılarak açılan kurslardır. Bugün burada giyim üretimi, ahşap boyama, el ve makine nakışları, file işi, takı tasarım, giyim aksesuarları, mefruşat, iğne oyası, çini işleme, çocuk oyuncakları ve materyal yapımı kurslarına katılan kursiyerlerimizin yıl boyunca yaptıkları ortaya çıkardıkları ürünlerin ancak bir kısmını sergileyebiliyoruz. Sergi alanımızda 4 bine yakın ürün sergilenmektedir. Sergi alanımız geniş olsaydı bu ürünlerin en az iki katı kadar ürünü de sergileyebilirdik."

Serginin açılışına Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediyesi Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım ve kursiyerler katıldı.