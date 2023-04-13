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Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ile Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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