Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ile Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli, serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel