Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ile Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli, serbest bırakıldı.