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Tire'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
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Tire'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cengiz Yavaş idaresindeki 35 AGG 211 plakalı motosiklet Faik Tokluoğlu Bulvarı cezaevi kavşağına H.B'nin kullandığı 35 AF 2572 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Cengiz Yavaş, ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yavaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Cezaevi, Güncel, Haberler

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