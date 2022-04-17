Tire'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Tire'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
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Tire'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esar, metamfetamin, uyuşturucu madde kullanmak için tasarlanmış 5 aparat, hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Güncel, Haberler

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