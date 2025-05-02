Tire'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Kadın Darpedildi

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi silahla vuran şüpheli, bir kadını da darbederek yaraladı.

Saruhanlı Mahallesi'ne bir süre önce taşınan Ufuk S. (43), gürültü sebebiyle Murat D. (42) ve Şerif Ali D. (63) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ufuk S., av tüfeğiyle bu kişilere ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Murat D. ve Şerif Ali D., Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheli, Gökçen Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde karşılaştığı Meral B'yi de silahın dipçiğiyle başından darbedip yaralayarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralı kadın da Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.