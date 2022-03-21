Tire'de "Göktürk Yazıtları Anıtı" açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde heykeltıraş İbrahim Dinçol tarafından yapılan Göktürk Yazıtları Anıtı, Tire Kent Müzesi önünde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt, Tire Kültür Derneği Başkanı Seyfullah Ayvalı ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Duran, burada yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarih sayfalarında Türk adını ilk defa geçiren ve yaklaşık olarak günümüzden 1300 yıl önce hayat bulmuş olan ve hepimize değerli öğütlerde bulunan Göktürk Devletinin kıymetli hükümdarı Bilge Kağan ve onun yöneticilerinin 1300 yıl önce Orta Asya'da ana yurdumuzda bize öğüt vermek için dikmiş olduğu bu kitabeleri hep birlikte birebir aynı ölçülerinde olmak üzere şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bu uyarıları, bu kuralları, bu kanunları her zaman hatırlamamız gerektiğini düşünüyoruz."