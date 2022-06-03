Tire'de engelsiz kafeterya, engelliler için işletilecek - Haberler

Tire Belediyesi tarafından yapılan engelli kafeterya ve park, Tire Engelliler Derneğine devredildi.

Tire Belediyesi Kültür Salonunda devir teslim töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, törende yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçede engelleri kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Herkesin engelli adayı olduğunu dille getiren Duran, "Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak bizlerin elinde. Birey olarak onlara saygı duymalı ve yardımcı olmalıyız. Tire Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımız için başlattığımız, kafeterya ve park projesini tamlayarak derneğimize tahsisini gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Tire Engelliler Derneği Başkanı Nesrin Kırış ise proje için Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'a teşekkür etti.