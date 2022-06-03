Tire'de engelsiz kafeterya, engelliler için işletilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tire'de engelsiz kafeterya, engelliler için işletilecek

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
 - Güncelleme:
Tire'de engelsiz kafeterya, engelliler için işletilecek

Tire Belediyesi tarafından yapılan engelli kafeterya ve park, Tire Engelliler Derneğine devredildi.

Tire Belediyesi tarafından yapılan engelli kafeterya ve park, Tire Engelliler Derneğine devredildi.

Tire Belediyesi Kültür Salonunda devir teslim töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, törende yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçede engelleri kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Herkesin engelli adayı olduğunu dille getiren Duran, "Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak bizlerin elinde. Birey olarak onlara saygı duymalı ve yardımcı olmalıyız. Tire Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımız için başlattığımız, kafeterya ve park projesini tamlayarak derneğimize tahsisini gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Tire Engelliler Derneği Başkanı Nesrin Kırış ise proje için Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'a teşekkür etti.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Salih Atakan Duran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title