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Tire'de balkonun çökmesi sonucu düşen kadın yaralandı

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
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Tire'de balkonun çökmesi sonucu düşen kadın yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde tahta balkonun çökmesi sonucu hamile bir kadın yere düştü.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde tahta balkonun çökmesi sonucu hamile bir kadın yere düştü.

Kurtuluş Mahallesi Akyol Çıkmazı Sokak'taki ikamet ettiği evin balkonuna çıkan Suriye uyruklu 7 aylık hamile Abla Al Cuma (29), tahta balkonun çökmesiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Suriye, İzmir, Cuma, Güncel, Haberler

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