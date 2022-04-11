Tire'de 1 yılda 300 trafo çalındı, çiftçiler yardım istedi

İZMİR'in Tire ilçesi ve çevresinde, son 1 yılda 300 civarında trafo çalındı. Çiftçiler, tarlalarını sulayamaz hale geldiklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Tire ve yöresinde tarlalardaki elektrik trafoları, içlerindeki bakır teller ve trafoların soğutulmasında kullanılan yağlar hırsızlar tarafından çalınıyor. Yaklaşık 50 bin lira olan trafolarının çalınmasından dolayı tarlalarını sulayamayan üreticiler, maddi yönden de zarara uğruyor. Tire ve çevresinde, son 1 yılda 300 kadar trafo hırsızlığı yaşandığını ifade eden üreticiler, hırsızlarla başlarının dertte olduğunu belirterek yetkililerden bir an önce önlem almalarını istedi.