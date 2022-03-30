Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı - Haberler

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Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

Bursa'da tırın dorsesinde bulunan demir borular yola savruldu.

Bursa'da tırın dorsesinde bulunan demir borular yola savruldu. Bir araç borulara çarparak kaza yaparken ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, Gemlik Fabrikalar yolu Serbest Bölge Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tırın dorse kısmında bulunan demir borular yola savruldu. Tırın arkasından seyreden bir araç ise borulara çarparak kaza yaparken ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, yolda bir süre trafik sıkışıklığı yaşandı.

(Hurşit Topal/ İHA)

Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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