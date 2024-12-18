Tiran'da Akran Şiddetine Karşı Gösteri Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okullarda yaşanan akran şiddetine dikkati çekmek için yeniden gösteri yapıldı.

Tiran'da sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler tarafından "çocuklar için güvenlik" sloganıyla protesto düzenlendi.

Gösteriye katılan onlarca kişi, geçen ay 14 yaşındaki öğrencinin, akranı tarafından okulda bıçaklanması sonucunda hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, okullardaki çocukların daha fazla korunması çağrısı yaptı.

Söz konusu öğrencinin öldürüldüğü Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda toplanan göstericiler, buradan Eğitim ve Spor Bakanlığına yürüdü.

Kurumlardan, çocukların ve ailelerin daha fazla korunmasını talep eden göstericiler, ellerinde "Sorumsuz kurumlar öldürüyor", "Çocukları koruyun, kaliteli güvenlik ve eğitim", "Okul savaş alanı değil, güvenli bir sığınaktır" yazılı pankartlar taşıdı.

Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu'nun istifasını isteyen göstericiler, ayrıca eğitim bütçesinin gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması, sınıflarda cep telefonlarının kaldırılması, okullarda güvenlik personelinin ve psikologların sayısının artırılması gibi taleplerde bulundu.

Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, 18 Kasım'da başka bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyada başladığı ileri sürülmüş, bu olay sonrası okul ve çevresindeki öğrencilerin güvenliği tartışmalara neden olmuştu.

Öğrencinin öldürülmesi nedeniyle geçen ay da protestolar düzenlenmişti.

Başbakan Edi Rama ise öğrencinin ölümü sonrası yaptığı açıklamada, TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya mecralarının kapatılması konusunda halkın da katılımıyla kamusal bir tartışma girişimi başlatacaklarını doğrulamıştı.