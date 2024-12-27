Tiran Büyükelçisi Atay, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin 2024 yılı seyrini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin 2024'te yoğun ve verimli olduğunu ifade ederek, "Bu yılın en önemli olumlu gelişmelerinden biri Namazgah Camii'nin Arnavutluk halkının hizmetine sunulması oldu." dedi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay, 2024 yılı Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve Arnavutluk'un diplomatik ilişkilerinin 100. yılının 2023'te kutlandığını anımsatan Atay, 2024'ün de iki ülke ilişkileri açısından yoğun ve verimli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 29 Ocak'ta Arnavutluk'u ziyaret ettiğine işaret eden Atay, "İki ülke stratejik ortaklığı 2021'de resmileşmişti. Bu stratejik ortaklığın ana mekanizması olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Başbakan Edi Rama'nın ziyareti çerçevesinde 20 Şubat'ta Ankara'da yapıldı ve farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı." diye konuştu.

Atay, 28 Şubat'ta Tiran'da Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zirveye video mesajı gönderdiğini kaydetti.

"Bu yılın en önemli olumlu gelişmelerinden biri de Namazgah Camii'nin Arnavutluk halkının hizmetine sunulması oldu"

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığının 2024'ün başında Arnavutluk'a devredildiğini, Arnavutluk'un bu 6 aylık dönem başkanlığını haziranda başarıyla tamamladığını anlatan Atay, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin parlamenter asamblesinin Tiran'da toplandığını, Türkiye Büyük Millet Meclisinden de kalabalık bir parlamenter grubunun bu toplantılara iştirak ettiğini hatırlattı.

Atay, 12-15 Eylül'de Uluslararası Kültür Haftaları kapsamında Türk Kültür Haftası'nın gerçekleştirildiğini belirterek, Tiran ve Dıraç'ta "Türk Müziğinin İncileri" ismiyle iki konser düzenlendiğini ifade etti.

Tiran'daki Namazgah Camii'nin açılışının ise 10 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildiğinin altını çizen Atay, "Bence bu yılın en önemli olumlu gelişmelerinden biri de Namazgah Camii'nin Arnavutluk halkının hizmetine sunulması oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Atay, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısını da aynı sene Tiran'da yaptıklarına ve burada dört anlaşma imzaladıklarına dikkati çekerek, "Ticaret hacmimiz geçen seneye göre büyük bir artış gösterdi. İlk 9 ayda 787,5 milyon dolarlık ticaret hacmi yakaladık. Bu, sene sonunda yıllık olarak 1 milyar doları aşacağımızı gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

2024'ün Arnavutluk için başarılı geçmiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Atay, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu kapsamında olumlu gelişmelerin yaşandığına işaret etti.

Atay, entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını dilediklerini aktardı.

"Arnavutluk'u 8 ayda ziyaret eden Türk turist sayısı da yüzde 83 arttı"

Arnavutluk'un 2024'te turizm alanında da önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Atay, "Arnavutluk'u 8 ayda ziyaret eden Türk turist sayısı yüzde 83 arttı. Türkiye'den Arnavutluk'a ilk 8 ayda 247 bin turist geldi ve bu da bizi mutlu etti." dedi.

Büyükelçi Atay, gelecek aylarda Başbakan Rama'nın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesini beklediklerini, Türk diplomatları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Gazze'de yaşanan soykırımı dünya gündemine getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

Filistinlilerin uğradığı mezalimin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Atay, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi, nüfusunun çoğu Müslüman olan Arnavutluk'un Gazze'de yaşanan soykırıma olan duyarlılığının da artmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.