Tiran Belediyesi, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Arnavutluk'da, başkent Tiran Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere yardım kampanyası başlattı.

Arnavutluk'da, başkent Tiran Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere yardım kampanyası başlattı.

"Türk milleti için bağış yap" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Tiran Belediyesi, hem nakdi hem de ayni yardım toplamayı hedefliyor.

Bağışların toplanması için Tiran Belediye binasının yanında bir stant da açıldı.

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu zor anlarda Türk milletini destekliyoruz." dedi.

Tiran sakinleri, kampanyanın başlatılmasının ardından Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma için bağış yapmaya ilgi gösteriyor.

Arnavutluk genelinde farklı kuruluşlar da Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplama kampanyalarına devam ediyor.