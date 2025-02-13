Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor

Trump, Putin'den sonra Kiev'i aradı! Zelenskiy'nin de mesajı net
TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı

İşte olaylı maçın VAR kayıtları
Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
Muhalefetin 'Zahide Yetiş' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor

Zahide Yetiş'e muhalefet de AK Partili Zengin de isyan etti

Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı

Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları ile gözaltı süresinin uzatıldığını duyurdu. Veliaj ve eşi hakkında alınan tedbirler, protestolara sebep olmuştu.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), 10 Şubat'ta gözaltına alınan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltı süresinin uzatıldığını duyurdu.

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle istifası istenen ve uzun süredir protesto edilen Veliaj'ın durumunun görüşüldüğü ve sabah saatlerinde başlayan oturum, saatler sonra sona erdi.

GJKKO tarafından yapılan açıklamada, Veliaj'ın gözaltı süresinin uzatıldığı duyuruldu. Gözaltı süresinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mahkeme, Veliaj'ın eşi Ajola Xoxa hakkında verilen tedbir kararını ise "ev hapsinden", "yurt dışı yasağı" ve "adli kontrol şartı"na çevirdi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında bir iş insanına "gözaltı", diğer birkaç iş insanına da "adli kontrol şartı" getirildi.

GJKKO'nun aldığı karara ilişkin itiraz Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesine (GJPAKKO) yapılabilecek.

Bu arada, sabah saatlerinde başlayan oturum öncesi onlarca vatandaş Veliaj'a destek amacıyla GJKKO önünde toplanmıştı.

Tiran Belediye Başkanı Veliaj 10 Şubat'ta gözaltına alındı

Veliaj, 10 Şubat'ta yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmış, eşi Ajola Xoxa hakkında ise yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçları nedeniyle "ev hapsi" tedbiri verilmişti.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla istifası talep edilen Veliaj hakkındaki gösteriler, Nisan 2024'te başlamış ve göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Başbakan Edi Rama'nın liderliğindeki iktidar partisi Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin önerisiyle Tiran Belediye Başkanlığına seçilen Veliaj 2015 yılından beri Tiran Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
img

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
img

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü
img

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu

Haber alınamayan genç kadın, apart dairede korkunç şekilde bulundu
Basın toplantısına damga vurdu: Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler

Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor

Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.