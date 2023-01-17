TIRA YOL VERMEYEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN LİRA PARA CEZASI Güncel Haberler KONYA'da arkasından gelen TIR'a yol vermemek için cadde üzerinde otomobilini sağa ve sola kaydıran sürücü Nafiz G.'ye (36) 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı. KONYA'da arkasından gelen TIR'a yol vermemek için cadde üzerinde otomobilini sağa ve sola kaydıran sürücü Nafiz G.'ye (36) 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı. Olay, akşam saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Nafiz G. yönetimindeki 42 AGT 722 plakalı otomobiliyle arkasından gelen TIR'a yol vermemek için cadde üzerinde aracını sağa ve sola kaydırdı. O anlarda TIR sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü Nazif G.'yi yakaladı. Nazif G. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Sol şerit ihlali' suçlarından 5 bin 451 TL idari para cezası uygulandı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ankara Güncel Haberler

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