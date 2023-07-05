Tıra çarpan minibüsün sürücüsü feci şekilde can verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza Siverek- Şanlıurfa karayolu Aslanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 KK 934 plakalı tır, Siverek'ten Şanlıurfa istikametine doğru seyir halindeyken, plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen minibüs tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken sürücü paramparça olan minibüste feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede minibüs şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası, hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.