Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, "Uzun ve geniş araç" tabelası bulunan B.G. (20) idaresindeki 45 ACL 778 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde önünde seyreden M.Ç'nin (37) kullandığı 55 JH 420 plakalı tırın 14 BS 335 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
Yaralanan B.G, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel