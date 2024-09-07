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TIR, yolcu indiren otobüse arkadan çarptı

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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde TIR, yolcu indiren otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde TIR, yolcu indiren otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Nasrettin Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Dörtyol mevkisinde seyir halinde olan TIR, aynı istikamette ilerleyen ve o sırada yolcu indiren otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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