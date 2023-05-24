Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
TIR yaya üst geçidine çarptı, 11 yaşındaki çocuk 4,5 metreden yola düştü

TIR yaya üst geçidine çarptı, 11 yaşındaki çocuk 4,5 metreden yola düştü

Güncel Haberler

KONYA'da bir TIR'ın kasasındaki sondaj makinesi yaya üst geçidine çarptı.

KONYA'da bir TIR'ın kasasındaki sondaj makinesi yaya üst geçidine çarptı. Bu sırada üst geçidi kullanan F.K.Ç. (11) adlı kız çocuğu meydana gelen çökme nedeniyle 4,5 metreden yola düştü. Çocuğun hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 16.32 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cengiz Uruç yönetimindeki 42 DJ 468 plakalı TIR'ın kasasında bulunan sondaj makinesi, Yaşar Doğu üstgeçidine çarptı. Bu sırada üst geçidi kullanan F.K.Ç. adlı kız çocuğu, kaza sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 4,5 metre yükseklikten yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Hafif yaralanan F.K.Ç., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Üst geçitten kopan parçalar, olay sırasında yolu kullanan başka araçlarda da maddi hasar oluşturdu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Konya Seçim Sonuçları
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Konya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title