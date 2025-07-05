TIR Yangınında Şoförün Cinayeti: Kız Kardeşi İçin Namus Meselesi

TIR Yangınında Şoförün Cinayeti: Kız Kardeşi İçin Namus Meselesi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir TIR'da cesedi bulunan şoförün, meslektaşı tarafından öldürülüp yangın çıkararak kaza süsü verildiği ortaya çıktı. Şakir T., kız kardeşi hakkında kötü konuşan Özcan Karakaya’yı namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yanan TIR'da cesedi bulunan şoför Özcan Karakaya'nın (47), meslektaşı Şakir T. (38) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüp, kafasının kesildiği, ardından kaza gibi göstermek için aracı ateşe verildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şakir T., ilk ifadesinde, "Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de öldürdüm" dedi.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Karapınar- Konya kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Şarampolde devrilen ve yandığı belirlenen TIR'ın kabin bölümünde şoför Özcan Karakaya'nın cesedi bulundu. Özcan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakaya'nın yapılan otopsisinde; yangından önce başından tabancayla ateş edilip, öldürüldüğü ve kafasının kesildiği belirlendi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay ile ilgili çalışma başlattı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde oturan Özcan Karakaya'nın TIR ile aynı mahallede oturan meslektaşı Şakir T.'yi yanına alıp, Kayseri'ye gittikleri, oradan aldıkları hurda malzeme ile tekrar Konya'ya dönmek üzere olduklarını belirledi. Ekipler, Şakir T.'yi şüphe üzerine Karabağ Mahallesi'nde gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Suçunu itiraf eden Şakir T., ilk ifadesinde, "Özcan Karakaya ile meslektaşız. Kayseri'den aldığımız hurda malzeme yüküyle Konya'ya dönüyorduk. Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de namus meselesi olduğu için öldürdüm. Kaza süsü vermek içinde TIR'a ateşe verip, Cihanbeyli'ye kaçtım" dedi.

Sağlık kontrolünün ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şakir T., işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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