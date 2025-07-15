Tır Viyadükten Düştü, Sürücü Son Anda Kurtuldu

Tır Viyadükten Düştü, Sürücü Son Anda Kurtuldu
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İzmir'in Menemen ilçesinde damacana su taşiyan bir tır, virajı alamayarak viyüdkten düştü. Sürücü, son anda araçtan atlayarak kurtuldu, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, damacana su dolu tır otoyolda virajı alamayarak viyadükten düştü, son anda araçtan atlayan sürücü kurtuldu.

Hikmet Çelik (53) idaresindeki damacana su yüklü 35 AHG 338 plakalı tır, Kuzey Ege Otoyolu Yahşelli Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak bariyere çarptı.

Aracın viyadükten düşeceğini anlayan sürücü, hızlı bir şekilde tırdan yola atladı.

Kontrolden çıkan tır ise viyadükten düştü.

Dorse ve çekici düşmenin etkisiyle parçalandı, su dolu damacanalar etrafa dağıldı.

Hafif yaralanan sürücü Çelik, ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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