Tır Sürücüsü Tutuklandı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı. Kazada minibüs sürücüsü ve 3 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından tutuklandı.