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TIR Sürücüsü Sırayı İhlal Edip Hayatını Kaybetti

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Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunda sırayı ihlal edip önündeki araçları geçmeye çalışan bir TIR sürücüsü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunda sırayı ihlal edip önündeki araçları geçmeye çalışan sürücü ile konuşan TIR sürücüsü Raim Abasıyanık (43), başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00  sıralarında Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolu üzerinde meydana geldi. Hamzabeyli yolunda oluşan kuyrukta bekleyen TIR sürücüsü Raim Abasıyanak, aracından inip iddiaya göre, solama yaparak öne geçmeye çalışan bir TIR'ı durdurmak istedi. Bu sırada Rafet Süleymanoğlu (66) yönetimindeki 34 ZM 0614 plakalı TIR, Abasıyanık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen Abasıyanık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen Abasıyanık'ın cansız bedeni incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri detaylı incelemede bulundu. TIR sürücüsü Rafet Süleymanoğlu, "İnsan insana hiç vurur mu? Orada sollama yapan sürücüye neden solladığı için konuşuyormuş. Ben kaza nedeniyle tabela koyduklarını zannettim. Ses gelince fark ettim ben vurduğumu" dedi. Süleymanoğlu, gözaltına alınarak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde toplanan diğer sürücüler, sırayı bozup solama yaptığı belirtilen TIR sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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