Tır sürücüleri, sınır kapısında bekleme sürelerinin azaltılmasını istedi - Haberler

Edirne'de tır şoförleri ve nakliyeciler, sınır kapısında bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik tedbir alınmasını talep etti.

Yaklaşık 50 tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi, Gümrük ve Turizm İşletmelerine ait tır parkı önünde toplandı.

Anadolu Uluslararası Nakliyeciler Platformu adına basın açıklaması yapan Binnet Demirci, lojistik firmalarının bazı sorun ve kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Demirci, son yıllarda Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bekleme sürelerinin arttığını öne sürdü.

Sorunun ana kaynağının Bulgaristan olmasının yanında imtiyazlı geçiş haklarının da soruna katkı sunduğunu savunan Demirci, "2020 yılından bu yana ihracatta Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) uygulanmaktadır. YYS kullanıcısı firmalara verilen kapılardan geçiş üstünlüğü imtiyazının haksız olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Demirci, tırların bekleme sürelerini azaltmak amacıyla gümrük kapılarındaki personel sayısının artırılması ve minivan tipi araçlara geçiş üstünlüğünün durdurulması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Gruptaki tır şoförleri de kuyruklarda yaşadıkları sorunları anlatarak, yetkililerden sorunların çözülmesini istedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.