TIR sürücüleri, sevdikleriyle telefonda bayramlaştı

TÜRKİYE'nin ihracat yükünün büyük bölümünü üstlenen TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı'na yollarda girdi. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen sürücüler 3 kilometrelik kuyrukta meslektaşlarıyla bayramlaşıp beraber kahvaltı ederken, ailelerini ise telefondan görüntülü arayarak özlem giderdi.

Türkiye'nin pandeminin ardından ihracat rakamları yükselmeye devam ederken, yükün büyük bölümünü taşıyan TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı'na da yollarda girdi. Edirne'de bulunan Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yoğunluk oluşturan sürücüler, bayramı meslektaşlarıyla kutladı. Memleket ve aile hasretiyle yollara düşen sürücüler, Avrupa'da yüklerini bıraktıktan sonra evlerine dönecekleri günü ise iple çektiklerini belirtti.

Ailesiyle telefonda bayramlaştığını kaydeden Halis Coşkun, "İstanbul'dan Almanya'ya yük götürüyorum. Nasip böyleymiş, bayrama yollarda girdik. Arkadaşlarla bayramlaştık. Geçen sene kurban bayramına evde girebildim, başka da genelde evde olamıyorum. Bugün de ailemle telefonda bayramlaştım" dedi.