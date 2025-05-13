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Tır Şoförüyle Tartışan Kişi, Tıra Saldırdı

Tır Şoförüyle Tartışan Kişi, Tıra Saldırdı
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Başakşehir'de bir tır sürücüsüyle tartışan bir kişi, sürücüye ulaşamayınca tıra zarar verdi. Kamera kayıtlarına yansıyan olayda, saldırgan tırın yan aynasını kırdı ve camına vurdu.

Başakşehir'de, trafikte tır şoförüyle tartışan bir kişinin, sürücüye ulaşamayınca tıra zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yolda seyir halindeki tır sürücüsü, 34 FMA 876 plakalı araçtakilerle tartışma yaşadı. Tırın önünü kesen otomobildekiler araçtan inerek, tır sürücüsüyle tartışmaya devam etti.

Otomobildekilerden birinin tırın içindeki sürücüye saldırmaya çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tır sürücüsünün kaydettiği görüntülere göre, otomobilden inen bir kişi tırın yanına gelerek camına vurdu, ardından sürücüye ulaşmak için kapıyı açmaya çalıştı. Saldırgan, tırın yan aynasını kırdıktan sonra aracından aldığı katlanır sandalyeyle tırın ön camına vurdu, eliyle sileceği kırdı.

Olayın ardından saldırgan ve yanındakiler, otomobile binerek uzaklaştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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