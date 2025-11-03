TIR Şoförü Patlayan Lastik Yüzünden Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiği değiştirmek isterken kayan TIR'ın altında kalarak ağır yaralanan şoför Hamza Gümüş (44), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 1 Kasım'da Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. 33 AT 516 plakalı TIR'ın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen şoför Hamza Gümüş, aracın kaymasıyla altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gümüş, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan Gümüş, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gümüş'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gümüş'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Eşme Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,