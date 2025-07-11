Tır Şoförü Edirne'de Araçta Ölü Bulundu

Tır Şoförü Edirne'de Araçta Ölü Bulundu
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Manisa'dan yüklediği malzemeyi Edirne'ye getiren tır şoförü A.Y, araçta hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'dan yüklediği malzemeyi Edirne'ye getiren tır şoförü aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, A.Y'nin Güney Çevre Yolu'nda park halindeki aracında hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Y'nin öldüğünü belirledi. Ölen sürücünün cenazesi Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

A.Y'nin Manisa'dan Edirne'deki bazı firmalara malzeme getirdiği, gece aracında yattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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