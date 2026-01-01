Haberler

Kara yolunun açılmasını bekleyen TIR şoförleri, yeni yıla halay çekerek girdi
Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kara yolunda bekleyen TIR şoförleri, yeni yılı kar altında halay çekerek kutladı.

ARDAHAN'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Damal-Posof kara yolu kapanınca araçlarını parka çeken TIR şoförleri, yeni yıla kar altında halay çekerek girdi.

Ardahan, yoğun tipi ve kar altında yeri yılı karşıladı. Kar ve tipi nedeniyle Damal-Posof kara yolu ulaşıma kapandı. Yola devam edemeyen çok sayıda TIR şoförü, araçlarını parka çekerek bekledi. Uzun bekleyişe rağmen yol açılmayınca sürücüler, 2026'ya halay çekerek ve oyun oynayarak girdi. Soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeyen sürücüler uzun süre müzik eşliğinde oynadı.

Yeni yılın gelişini araçlarının farlarını yakarak ve müzik eşliğinde halay çekerek kutlayan sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
