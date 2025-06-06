Tır Şoförleri Kurban Bayramı'nı Ailelerinden Uzakta Geçirdi

Tır Şoförleri Kurban Bayramı'nı Ailelerinden Uzakta Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında bekleyen şoförler, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşadı. Meslektaşlarıyla bayramlaşan şoförler, telefonla aileleriyle iletişim kurarak bayram tebriği ilettiler.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı.

Sınırdan geçiş işlemleri için bekleyen tır şoförleri, ailelerinden uzakta bayram kutlamanın burukluğunu yaşadı.

Tır şoförleri, bayram namazının ardından parklardaki meslektaşlarıyla bayramlaştı. Aileleri ve yakınlarını telefonla arayan şoförler, yakınlarının bayramlarını kutladı.

Almanya'ya giden Muhterem Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada bayramı ailesinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

Tır şoförlerinin bayramlarının yollarda geçtiğini belirten Kaya, "Son 4-5 bayramdır evden ayrıydım. Evde ailemle olmak varken gurbette olmanın burukluğunu yaşadım. Özlem ve hasret yaşıyoruz. Bu sene de Kurban Bayramı'nı evden ayrı geçirdik, kurban kesme sevinci yaşayamadık. Burada meslektaşlarımızla birbirimize destek oluyoruz." dedi.

Mustafa Türkoğlu ise meslek gereği pek çok bayramı evden uzakta geçirdiğini dile getirdi.

Hüzünlü olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Bayramın ilk saatlerinde Kapıkule'de çıkış sırası bekliyoruz. Ailemiz kurban kesiyor, onlar o manevi tadı yaşarken biz ailemizden ayrı kalıyoruz." diye konuştu.

İngiltere'ye giden Cevdet Kasap da uzun zamandır ailesiyle bayram kutlayamadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

İlk bayram namazını onlar kıldı! Şehirdeki cami hınca hınç doldu
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.