Tır Şoförleri Bayramı Ailelerinden Uzakta Geçiriyor

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yük götürecekleri Avrupa ülkelerine geçmek için tır parklarında bekleyen şoförler ailelerinden uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşıyor. Tır şoförleri, bayram namazının ardından tır parkındaki meslektaşlarıyla bayramlaştı. Aileleri ve yakınlarını telefonla görüntülü arayan tır şoförleri, yakınlarının bayramlarını kutladı. Almanya'ya yük taşıyan Adnan Bayrak, AA muhabirine bayramı ailesinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşadığını söyledi. Tır şoförlüğünün zor bir meslek olduğunu belirten Bayrak, 'Bayramlarımız yollarda geçiyor. 32 yıllık meslek hayatımda çok az bayramı evde geçirdim. Tüm arkadaşlarımız böyle. Bayramlarda meslektaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Bayram buruk geçiyor.' dedi. Hollanda'ya giden Ali Yıldız da ailesi ve yakınlarıyla telefonla bayramlaştığını dile getirdi. Bayram sabahlarının hüzünlü geçtiğini ifade eden Yıldız, 'Bayramlarımız sevdiklerimizden uzakta geçiyor. Bu bizim işimiz. Ekmek paramızı kazanmak için yollardayız. Bayram ve özel gün demeden çalışıyoruz.' diye konuştu.