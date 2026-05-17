TIR, otomobile çarptı; 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Ö. (45) yönetimindeki 54 TA 23 plakalı TIR, aynı yöne giden Abdurrahman Yılmaz'ın (57) kullandığı 33 BTD 28 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Sertdağ (72) ve eşi Fatma Sertdağ'ın (72) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Abdurrahman Yılmaz ile eşi Şenay Yılmaz (52) ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
