TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

KAHRAMANMARAŞ'ta TIR'ın, önünde giden otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ilıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Varis Yağcı yönetimindeki 53 AN 420 plakalı TIR, aynı yöne giden İbiş Gözükara (47) yönetimindeki 46 HR 706 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Öznur Kahveci (35) hayatını kaybetti, sürücü İbiş Gözükara, Seher Gözükara (33) ve Nuray Gizir (1) yaralandı.

Öznur Kahveci'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.