TIR, Motosiklete Çarpmamak İçin Yol Kenarına Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde, önünde ani manevra yapan motosiklete çarpmamak için direksiyon kıran TIR, yol kenarına çıkarak durdu. Olay, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde önünde ani manevra yapan motosiklete çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı TIR, yol kenarına çıktı. O anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Milas-Yatağan kara yolundaki bir hurda metal işletmesinin önünde meydana geldi. Milas'tan Yatağan yönüne giden bir TIR'ın şoförü, önünde aniden manevra yapan motosikletin sürücüsüne çarpmamak için direksiyon kırdı. TIR, yol kenarına çıkarak güçlükle durdu. Motosikletin sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

