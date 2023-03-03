TIR, madencileri taşıyan servise çarptı: 6 yaralı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, TIR'ın maden işçilerini taşıyan servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.45 sıralarında Rat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 67 ACN 457 plakalı TIR yağış nedeniyle kayarak Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde çalışan madencileri taşıyan 67 ZU 066 plakalı işçi servisine çarptı. Kazada işçi servisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Genel Maden İşçileri Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaralı işçileri ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Anladığımız kadarıyla TIR kaymış ve işçi servisine yandan vurmuş. Şu an itibariyle bir olumsuzluk yok arkadaşlarımızın durumunu takip ediyoruz" dedi.