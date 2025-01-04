Tır Lastiğinin Patlaması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu Ali Uz hayatını kaybetti. Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'nde kendisine ait lastik tamirhanesinde çalışan Ali Uz'un hava bastığı tır lastiği patladı.
Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin incelemesinin ardından Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.