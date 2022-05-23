TIR'lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza - Haberler

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Melek ve Necati Fidan düğün arabası olarak TIR'ı kullanırken, konvoya TIR'lar da eşlik etti. Yaklaşık 20 TIR'a korna çalarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi.

Ereğli ilçesinde lojistik firması sahibi Satılmış Fidan'ın oğlu Necati Fidan, düğün arabası olarak TIR'ı tercih etti. Süslenen TIR'a, yaklaşık 20 TIR da eşlik ederek gelini almak için eve gelindi. Melek Fidan, TIR'a binmekte zorlanınca Necati Fidan, araca çıkmasında yardımcı oldu. Melek Fidan, Ereğli sokaklarında dolaşan TIR'dan kendisine merakla bakanlara el salladı. Şehir merkezinde çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine TIR'lara çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle yaklaşık 8 bin lira ceza kesildi.