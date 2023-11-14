TIR'lardan hırsızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı

SAMSUN merkezli üç ilde TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde TIR'ların dorselerinden 900 litre mazot, 24 lastik, jant, termoking cihazı ve akü çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu sabah Samsun merkezli, Bolu ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 'otodan hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'suç eşyasının satın alınması' suçlarını işleyen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 2 TIR jantı, 2 TIR jant kapağı ve 1 TIR plakası ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.