TIR'LA KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA ADANA'da TIR'la kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. ADANA'da TIR'la kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 24 Temmuz'da Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Beyazevler mevkisinde meydana geldi. Coşkun S.'nin kullandığı 42 DMJ 08 plakalı talaş yüklü TIR, Vedat Y.'nin yol kenarına çekip arızasını kontrol ettiği 33 AGF 741 plakalı karpuz yüklü kamyona çarptı. Kazada, sürücüler Coşkun S. ve Vedat Y. ile kamyondaki Bedri Y. yaralandı. Dorseden ayrılan TIR'ın kupasında sıkışan sürücü Coşkun S., Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekiplerince çıkarıldı. Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Tarsus Adana Güncel Haberler

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