TIR'la çarpışan hatif ticari aracın sürücüsü Hasan, hayatını kaybetti Güncel Haberler ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari aracın sürücüsü Hasan Demir (21) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 02.30 sıralarında Gazipaşa'ya 25 kilometre mesafedeki Kırahmetler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Hasan Demir idaresindeki 07 AHG 125 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Ş.'nin kullandığı 34 KT 9757 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Demir, çevredekilerin ihbarıyla yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemede Hasan Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Demir'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hasan Demir Gazipaşa Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TIR'la çarpışan hatif ticari aracın sürücüsü Hasan, hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.