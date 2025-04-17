TIR Kullandırdığı Oğlunu Sosyal Medyada Paylaştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir TIR sürücüsü, 7 yaşındaki oğluna TIR kullandırarak o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüler tepki topladı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki oğluna TIR kullandıran sürücü, o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyasında paylaştı.
İnegöl ilçesinde yaşayan TIR şoförü Y.K. (45), oğlu Ç.K.'yi direksiyonun başına geçirdi. Oğlunun TIR kullandığı anları cep telefonuyla kaydeden Y.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bursa-Ankara kara yolunda gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, ayakları pedallara güçlükle ulaşan Ç.K.'nın TIR ile ilerlerken, babasına poz verdiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel