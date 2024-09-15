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Kazada, annesinin karnında hayatını kaybeden 8,5 aylık bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Rabia Erdem'in bebeği karnında yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi otopsinin ardından aileye teslim edildi ve toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dün yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan annesi Rabia Erdem'in karnında yaşamını yitiren 8,5 aylık bebeğin cenazesi, otopsi işleminin ardından ceset torbasına konularak yakınlarına teslim edildi. Bebeğin cenazesi, bir yakının kucağında otomobile konularak toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Kaza, Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 31 YS 782 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen 8,5 aylık hamile anne Rabia Erdem ile yanındaki kızı Melek Erdem'e (5) çarptı. Melek Erdem kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Rabia Erdem, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdem, karnındaki bebeğine kaybetti. Rabia Erdem'in karnındaki bebeği, ameliyatla alınarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Melek Erdem'in cansız bedeni ise Yeşilköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tedavisi süren Rabia Erdem'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Erdem'in bebeğinin cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ceset torbasına konularak yakınlarına teslim edildi. Bebeğin cenazesi bir yakının kucağında otomobile konularak toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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