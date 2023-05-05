TIR KAZASI YOLU ULAŞIMA KAPATTI

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tırın dorsesinde yüklü odun talaşlarının yola saçıldığı kazada Afyonkarahisar- Kütahya karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar- Kütahya karayolunun 20. kilometresinde Bayramgazi köyü yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Lütfü Deniz yönetimindeki 54 KG 749 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki tepeye çarpan tırın dorsesinde yüklü odun talaşları yola saçıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, karayolları ekipleri ve vinçlerin yardımıyla açıldı. Polis ve jandarma ekipleri ise karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanması için yoğun uğraş verdi.

Kazayı yara almayan atlatan tır sürücüsü Lütfü Deniz, "Afyon'dan Kütahya'ya doğru giderken, ufak bir çamur vardı fark edemedim ve dorse kaymaya başladı. Önce taşa vurdum sonra dorse döndü ve geldiğim yöne döndüm" dedi. (DHA)