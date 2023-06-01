TIR, kaçak göçmenlerin taşındığı otomobile çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

ESKİŞEHİR'de TIR'ın çarptığı, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobildeki Muhammed El Ali hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinde meydana geldi. Ahmet Sadık Beldek idaresindeki 06 CYE 087 plakalı TIR, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye giriş yaptığı tespit edilen göçmenleri taşıyan, yine aynı ülke vatandaşı Kusay Kehhat yönetimindeki 16 MB 1503 plakalı otomobile çarptı. Kazada TIR şoförü Beldek, Suriye uyruklu Muhammed El Ali ile kimliği tespit edilemeyen 3 Suriyeli yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Ali, kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.