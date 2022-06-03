TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi - Haberler

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TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi

ZONGULDAK'ta trafo taşıyan TIR'ın yükü, altından geçmeye çalıştığı köprüye takıldı.

ZONGULDAK'ta trafo taşıyan TIR'ın yükü, altından geçmeye çalıştığı köprüye takıldı. Köprünün altından geçemeyen TIR geri giderken, polis ekibi 5 bin 4 lira ceza kesti.

Olay, akşam saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Kilimli ilçesine trafo taşıyan Ahmet Yıldırım yönetimindeki 06 DY 1563 plakalı TIR'ın yükü, azami geçiş yüksekliği 4.20 metre olan Fevkani Köprüsü'ne takıldı, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, TIR'ın geri geri gitmesini sağlayarak güvenli bir noktaya park ettirdi. TIR sürücüsü, polise kendisinden önce üç aracın aynı güzergahtan geçtiğini ve kendisinin de geçebileceğini söyledi. Polis, TIR'ın bağlı oldu firma ile yükün gideceği firmaya gabari dışı yük taşıma nedeniyle 5 bin 4 lira ceza kesti. TIR farklı bir yoldan yoluna devam etti.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

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