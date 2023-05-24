TIR'IN, İL ÖZEL İDARE'NİN BAHÇESİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA

NEVŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, İl Özel İdaresi'nin bahçesine girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Hasan B.?nin kontrolünü yitirdiği 34 FF 4614 plakalı TIR, karşı şeride geçtikten sonra önce İl Özel İdaresi girişindeki güvenlik kulübesi ile Volkan E. yönetimindeki 06 CCC 273 plakalı otomobile çarptıktan sonra bahçeye girdi. Kazada 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşı şeride geçen TIR'ın İl Özel İdaresi'nin bahçesine girdiği görüldü.